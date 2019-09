Staatschef Maduro feierte die Einigung. "Das ist ein Schritt in Richtung Zusammenleben und Frieden. Die Türen des Dialogs bleiben offen", schrieb er auf Twitter. Die Regierung kündigte ihrerseits die Rückkehr der Abgeordneten der sozialistischen Regierungspartei PSUV in das von der Opposition kontrollierte Parlament an. Zudem solle bald ein neuer Wahlrat ernannt werden. "Alle politischen Parteien, die möchten, können an den Verhandlungen teilnehmen", sagte Informationsminister Jorge Rodríguez.