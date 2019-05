Venezuelas Parlamentspräsident Juan Guaidó. Archivbild

Quelle: Martin Mejia/AP/dpa

Nach einer Abriegelung des Parlamentsgebäudes gibt sich der von der Opposition dominierte Kongress in Venezuela kämpferisch. Parlamentspräsident Juan Guaido warf der Maduro-Regierung Einschüchterungsversuche vor und betonte, die Sitzungen würden wie geplant abgehalten. "Wir werden weiter für eine Lösung der Krise in Venezuela arbeiten", sagte er.



Zuvor hatten gepanzerte Fahrzeuge den Zugang zum Parlament blockiert. In dem Gebäude werde ein Sprengsatz vermutet, hieß es.