Blick auf das Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel in Venezuela. Quelle: Miguel Gutierrez/EFE/dpa

Das venezolanische Parlament hat vor einem Einbruch der Erdölförderung gewarnt. Die Produktion in dem südamerikanischen Land sei auf täglich rund 1,39 Millionen Barrel (je 159 Liter) zurückgegangen, sagte der Abgeordnete Elias Matta vom Energieausschuss der Nationalversammlung. Das sei der niedrigste Wert in zwei Jahrzehnten.



Die Produktion geht seit Jahren zurück wegen fehlender Investitionen in Förder- und Raffinerietechnik. Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren Krise.