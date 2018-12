Venezuelas staatlicher Erdölkonzern PDVSA ist das Rückgrat der Wirtschaft des südamerikanischen Landes. Mehr als zwei Drittel der Staatseinnahmen kommen aus der Förderung und dem Verkauf der fossilen Brennstoffe Öl und Gas. Umso härter trifft das Land von Präsident Nicolas Maduro der Ölpreisverfall der letzten Jahre. Als die Märkte den Preis für ein Barrel Rohöl über die Marke von 150 US Dollar trieben, spülten diese Spekulationen an den Börsen Milliarden in die Kassen der sozialistischen Regierung. Danach aber begann der Absturz des Ölpreises. Und damit die schwere Wirtschafts- und Versorgungskrise. Bislang machte die Regierung Maduro vor allem "neoliberale Kräfte", die einen Wirtschaftskrieg gegen das Land führten, für das Desaster im eigenen Land verantwortlich.