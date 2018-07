Italiens Fußball-Nationaltrainer Gian Piero Ventura denkt derzeit nicht an einen Rücktritt. Seine Mannschaft hat am Montag mit dem 0:0 im Rückspiel gegen Schweden die Qualifikation für die WM 2018 verpasst.



"Ich habe noch nicht mit dem Verbandspräsidenten Carlo Tavecchio gesprochen. Es kommt nicht auf mich an, ich bin nicht die Person, die diese Entscheidung zu treffen hat", sagte der 69-Jährige. Tavecchio und die Spitze des Verbandes FIGC wollen sich nach dem Debakel 48 Stunden Bedenkzeit nehmen. Als Nachfolger wird unter anderem Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti gehandelt.