Frank Bsirske warnt die SPD. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ver.di-Chef Frank Bsirske hat die SPD vor zu großen Ängsten vor einer erneuten Regierungsbeteiligung gewarnt. "In der SPD gibt es die Sorge, dass die Wähler nicht honorieren, wenn die Partei wieder mitregiert, selbst wenn ihre Handschrift erkennbar ist", sagte Bsirske. Das sei kurzschlüssig.



"Die SPD sollte nicht in eine selbstgestellte Falle tappen." Auch nachdem die SPD in Opposition zur schwarz-gelben Regierung war, habe sie ein enttäuschendes Wahlergebnis gehabt.