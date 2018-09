In Nordrhein Westfalen streiken heute Postzusteller. Archivbild Quelle: Uli Deck/dpa

Im Tarifkonflikt bei der Post erhöht ver.di den Druck. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Bayern zu Ausständen auf.



Am 26. und 27. Februar soll es in Bonn neue Gespräche geben. Ver.di fordert sechs Prozent mehr Lohn für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Konzerns. Zudem will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Mitarbeiter einen Teil der künftigen Entgelterhöhung in freie Zeit umwandeln können.