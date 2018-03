Merkel vertraut den deutschen Energiekonzernen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die geplante Neuordnung bei den Energieriesen E.ON und RWE indirekt grundsätzlich begrüßt. Merkel sagte in Berlin, sie habe Vertrauen in die Energiekonzerne, dass diese die beste Variante wählten, wie sie die Energiewende schafften.



E.ON will zunächst die RWE-Ökostrom- und -Netztochter Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. E.ON würde dabei das lukrative Netzgeschäft von Innogy erhalten.