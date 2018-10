Außenminister Heiko Maas (SPD). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat in Washington das Deutschlandjahr in den USA eröffnet. Es soll mit mehr als 1.000 Veranstaltungen die deutsch-amerikanischen Beziehungen stärken.



"Wenn der Atlantik im politischen Sinne breiter wird, müssen wir mehr und stabilere Brücken bauen", sagte Maas. Politisch sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgesackt. Mit dem Deutschlandjahr will das Auswärtige Amt gegensteuern.