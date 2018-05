Alexander Birken Quelle: Lukas Schulze/dpa

Alexander Birken, Chef der Otto Group, hat Manager zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. "Das Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten in die Wirtschaft und unser freiheitliches Wirtschaftssystem schwindet in beachtlichem Maße", sagte er.



"Das hat klar mit den als illegal oder illegitim empfundenen Skandalen zu tun: Finanzkrise, Dieselgate oder Paradise Papers, um nur einige zu nennen", so Birken. Wer als nicht verantwortlich wahrgenommen werde, könne nicht auf Freiheiten pochen.