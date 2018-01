Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Quelle: Soeren Stache/dpa

In der Schlussphase der Sondierungen für eine Regierungsbildung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier CDU, CSU und SPD an ihre Verantwortung für Europa und die internationale Politik erinnert.



Die Politiker wüssten, dass ihre Verantwortung nicht nur gegenüber der eigenen Partei und der eigenen politischen Zukunft gelte. "Sondern sie ist immer auch eine Verantwortung für Europa und für Verlässlichkeit, Partnerschaft und Engagement in der internationalen Politik", sagte Steinmeier.