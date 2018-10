"Nach drei Jahren traut man sich mit so einem halbgaren Konzept an die Öffentlichkeit (...), man hätte ein Gesamtkonzept vorstellen können, wenn man die Autobauer vorher damit einbezogen hätte", sagte der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer in der ZDF-Sendung. Wenn man von vornherein überlegt hätte, "wie man Hardware-Nachrüstungen umsetzen kann, (...) dann wären wir heute wesentlich weiter." Die Verbraucher schauten nun in die Röhre, weil die Regeln schlecht seien.



Der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock warf Dudenhöffer Wahlkampf vor. Diese hatte die Bundesregierung dazu aufgefordert, gesetzliche Regeln für eine Hardware-Nachrüstung aufzustellen. Es müssten "politische Leitplanken" gesetzt werden, forderte Sie in der Diskussion bei "maybrit illner". "Seit drei Jahren wissen wir, dass ein Betrugsfall vorliegt. Und jetzt so zu tun und zu sagen: 'Ach nee, eigentlich, so richtig betrogen haben wir nicht', geht vollkommen an der Realität vorbei", sagte sie. Dudenhöffer verwies jedoch darauf, dass es keine gesetzliche Handhabe gegen die Autobauer gebe, um sie zu Nachrüstungen zu zwingen.