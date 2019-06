Nahles hatte am Morgen als Konsequenz aus den internen Querelen in ihrer Partei nach dem Desaster bei der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen am vergangenen Sonntag überraschend ihren Rückzug von beiden Ämtern angekündigt. Die CDU-Spitze wollte sich am Abend in einer bis Montag dauernden Klausur mit den Konsequenzen aus dem miserablen Ergebnis bei der Europawahl befassen.