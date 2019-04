Mehrere Umwelt- und Verkehrssicherheitsverbände fordern die kurzfristige Einführung eines Tempolimits von maximal 130 auf deutschen Autobahnen. "Deutschland muss sich endlich einreihen in den Kreis der auch auf den Straßen zivilisierten Staaten", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, am Donnerstag in Berlin. Die Bundesrepublik sei aktuell mit Nordkorea, Somalia und Afghanistan der letzte Flächenstaat ohne generelle Geschwindigkeitsbeschränkung.