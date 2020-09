Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU. Archivbild

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Grünen-Chef Robert Habeck für seine scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump in Davos scharf kritisiert. "Für mich sind die deutschen Interessen wichtiger. Was hat Herr Habeck mit seiner Äußerung im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse Europas, auch im Interesse des Klimaschutzes, mit dieser Äußerung verbessert? Nichts", sagte sie in Davos.



Habeck nannte Trumps Rede zur Eröffnung in Davos ein "Desaster". Trump stehe "für all die Probleme, die wir haben".