Schokolinsen auf einer Süßwarenmesse. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Deutschen mögen's süß: Im Schnitt haben sie 2018 fast 31 Kilogramm Süßigkeiten im Wert von 97,05 Euro gekauft. Dieser Pro-Kopf-Verbrauch sei konstant, teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie mit. Er habe schon vor zehn Jahren in dem Bereich gelegen.



Am beliebtesten ist dabei Schokolade - fast 9 Kilogramm pro Person waren es 2018 im Durchschnitt, 1,5 Prozent weniger als 2017. Mit 4,2 Kilogramm pro Kopf stieg der Verbrauch bei Speiseeis am stärksten an, um gut 14 Prozent.