Der kommerzielle Einsatz von Drohnen hat nach Einschätzung des Verbands Unbemannte Luftfahrt in Deutschland noch großes Potenzial. Bislang seien die unbemannten Fluggeräte allerdings hauptsächlich in privatem Gebrauch, wie eine Studie ergab.



Demnach ist aktuell rund eine halbe Million Drohnen hierzulande in Umlauf. Bis 2030 könne der Markt auf fast drei Milliarden Euro anwachsen, bei einer Steigerung der Stückzahl um 79 Prozent auf 847.000 Stück, schätzt der Verband.