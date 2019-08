Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband. Archiv

Quelle: Arne Dedert/dpa

Der Bauernverband weist die Forderung von Umweltschützern zurück, die Nutztierzahl für den Klimaschutz deutlich zu reduzieren. "Nicht die Fleischerzeugung per se ist klimaschädlich. Es kommt viel mehr darauf an, wie klimaeffizient die Tiere gefüttert und gehalten werden", sagte Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands.



Tierhaltung in Deutschland stehe im internationalen Vergleich sehr gut da. Die Forderung nach weiterer Begrenzung seien "populistische Augenwischerei".