Der teils dramatische Lehrermangel wird sich zum neuen Schuljahr aus Expertensicht noch zuspitzen. "Ich rechne mit einer Verschärfung vor allem in den neuen Bundesländern und in den Stadtstaaten, insbesondere in Berlin", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.



"Aber auch in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und NRW ist die Unterrichtsversorgung auf Kante genäht." Wenn es Krankheitsausfälle gebe, werde es dort zu "massiven Versorgungsengpässen" kommen.