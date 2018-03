Katarina Barley während des Sonderparteitags der SPD Thüringen. Quelle: Candy Welz/dpa-Zentralbild/dpa

Der Koalitionsvertrag von SPD und Union bringt nach Ansicht der designierten Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) wichtige Verbesserungen für Ostdeutschland. Bereits auf der ersten Seite des Vertrags stehe ein Bekenntnis zu gleichen Lebensbedingungen in Ost und West, sagte Barley auf einem Sonderparteitag der Thüringer Sozialdemokraten in Weimar.



Vorgesehen sei beispielsweise eine Mindest-Ausbildungsvergütung für junge Leute quasi "als kleine Schwester des Mindestlohns", so Barley.