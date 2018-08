Dichter Berufsverkehr in einer Stadt. Symbolbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert von ihren Kabinettskollegen mehr Verbindlichkeit in der Klimapolitik. In der "Augsburger Allgemeinen" räumte sie Versäumnisse in der deutschen Klimapolitik in den letzten 20 Jahren ein.



Dies habe vor allem an mangelnden Verbindlichkeiten der Klimaziele in den Bereichen Verkehr, Energie, Gebäude und Landwirtschaft gelegen. Das geplante neue Klimaschutzgesetz solle das nun ändern. Dabei erwartet sie harte Auseinandersetzungen in der Koalition.