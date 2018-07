Die Pornodarstellerin, die mit US-Präsident Donald Trump 2016 eine Affäre gehabt haben soll, will offenbar mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Nachdem Trumps Anwalt Michael Cohen eine Zahlung in Höhe von umgerechnet 105.000 Euro an Stephanie Clifford eingeräumt habe, sei eine Stillschweigevereinbarung gebrochen. Das sagte Cliffords Managerin Gina Rodriguez in US-Medien.



Laut US-Medienberichten soll es sich bei der Zahlung um eine Art Schweigegeld gehandelt haben.