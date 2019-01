Facebook-Logo.

Facebook hat nach eigenen Angaben im Kampf gegen sogenannte Fake News Hunderte Seiten, Gruppen und Konten mit Verbindungen zu Russland geschlossen. Sie gehörten zu zwei großen Desinformationskampagnen, hieß es. Auf Facebook und Instagram hätten zwei Netze "koordiniertes unglaubwürdiges Verhalten" an den Tag gelegt.



Eines der Netze habe in Ländern in Mittel- und Osteuropa, dem Baltikum, Zentralasien und dem Kaukasus agiert. Das andere Netz habe sich auf die Ukraine konzentriert.