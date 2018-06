Derzeit gibt es eine breite Diskussion über die Mängel beim BAMF, die durch den Skandal in der Bremer Außenstelle ausgelöst worden war: Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer BAMF-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen positive Asylbescheide erteilt wurden, für die es keine rechtlichen Voraussetzungen gegeben haben soll.



Am Donnerstag berät der Bundestag über die Anträge von FDP und AfD zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Affäre.