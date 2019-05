Firmenzentrale von Wirecard in Aschheim bei München. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Finanzaufsicht Bafin hat ihre Vorsichtsmaßnahmen gegen mögliche Attacken von Börsenspekulanten auf den Dax-Konzern Wirecard beendet. Das Verbot, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien aufzubauen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, lief laut Bafin um Mitternacht aus.



Die Bafin hatte das Verbot am 18. Februar erlassen. Die Behörde hatte befürchtet, dass Wetten gegen Wirecard den gesamten deutschen Aktienmarkt in Mitleidenschaft ziehen könnte.