Die Milbe kommt aus Asien und hat ursprünglich der östlichen Honigbiene zu schaffen gemacht. In Deutschland hat sie keine Feinde und schießt über das Ziel hinaus: Anstatt sich nur auf Kosten der Biene zu ernähren, bringt der Parasit seinen Wirt sogar um. Das führt bei Imkern mitunter zu großen Ausfällen. "Die Varroamilbe ist die Hauptursache für das Sterben der Honigbienen hierzulande", sagt Maske vom Imkerbund. Und die Bekämpfung der Milben ist kompliziert: Die richtige Zeit, Mittel und Dosierung müssen genau stimmen, damit die Milbe bekämpft werden kann.



Bei Wildbienen ist das Hauptproblem ein anderes, sagt Maske. Denen fehle es schlicht an genügend Nahrung. "Gerade blüht hier in der Landschaft der Raps und die Obstblüte ist fast vorbei. Wenn sie 14 Tage warten, sehen sie kein buntes Feld mehr, nur grüne monotone Fläche", sagt Maske. Und wenn es weit und breit nur eine Pflanzensorte gibt, finden die Bienen auch keinen Nektar mehr, sobald diese nicht mehr blüht. Auch können Wildbienen lange nicht so weit fliegen wie Honigbienen. Monokulturen sind für Wildbienen deshalb ein Problem. Der sich ausbreitende Beton und Asphalt sowieso.