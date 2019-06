Trotz des Verbots haben 2018 viele demonstriert. Archiv

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul darf es auch in diesem Jahr keine Gay-Pride-Parade für Schwule, Lesben und Transsexuelle geben. Das teilten Mitglieder des Organisations-Komitees mit.



Der Istanbuler Vize-Gouverneur Mehmet Ali Özyigit habe keine Erlaubnis für den großen Marsch am 30. Juni erteilt. Er bleibt damit zum fünften Mal in Folge verboten. Ein Antrag auf eine öffentliche Kundgebung auf einem dafür vorgesehenen Platz am Stadtrand im Viertel Bakirköy laufe noch.