Im Winter steigt der Stromverbrauch deutlich an. Archivbild.

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon verbraucht ein Haushalt im Herbst und Winter im Durchschnitt 40 Prozent mehr Strom als in den Sommermonaten. Während der Verbrauch im Sommer bei zehn Kilowattstunden am Tag liegt, sind es zwischen September und April 14 Kilowattstunden.



Eon untersuchte den Stromverbrauch in mehr als 100 beispielhaften deutschen Haushalten. Demnach geht im Herbst und Winter das Licht früher an, aber auch Geräte wie Fernseher und Herd sind deutlich häufiger in Betrieb.