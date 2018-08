Mittagessen in einer Ganztagsschule. Symbolbild Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert zum Start des neuen Schuljahres die Einführung von Pflichtstandards für das Essen in Schulen und Kitas. "Die Bundesländer müssen endlich verpflichtende Qualitätsstandards für die Verpflegung an allen Schulen und Kindergärten einführen", sagte Geschäftsführer Martin Rücker in der "Passauer Neuen Presse".



"Die Länder lehnen das aus Kostengründen ab und leisten damit der grassierenden Fehlernährung von Kindern Vorschub", erklärte er.