Die Inflation schwächt sich weiter ab. Quelle: Oliver Berg/dpa

In der Eurozone hat sich die Inflation erneut abgeschwächt. Im Januar seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit. Im Dezember lag die Teuerung noch bei 1,4 Prozent.



Obwohl sich die Wirtschaft in der Eurozone in einem robusten Aufschwung befindet, hinkt die Inflation der allgemeinen Entwicklung hinterher. Dies deutet auf eine weiter extrem lockere Geldpolitik und eine Fortsetzung der Nullzinspolitik der EZB hin.