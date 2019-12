Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bevor ein Inkasso-Unternehmen Gebühren einfordert, muss es nach Ansicht von Verbraucherschützern mindestens eine Mahnung geben. "Das ist bisher nicht vorgeschrieben" - wäre aber "höchst überfällig", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller.



Die Inkasso-Branche steht in der Kritik. So moniert Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), die Forderungen stünden oft in keinem Verhältnis zum Aufwand der Unternehmen. Deshalb sollen sie per Gesetz gesenkt werden.