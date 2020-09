Autos und Lkw stehen im morgendlichen Berufsverkehr. Archivbild

Nach dem überraschenden Ende der Vergleichsgespräche zur Diesel-Musterklage fordern Verbrauchschützer VW zur Ausweitung seines Angebots an alle Kunden auf. "Statt einige Hunderttausend könnten so Millionen betrogene Verbraucher in den Genuss von Entschädigungszahlungen kommen", schlug der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv), Klaus Müller, vor.



Bei dem angekündigten "Direktvergleich" müsse sich der Konzern zudem an den zuletzt erzielten Stand in den Verhandlungen mit dem vzbv halten.