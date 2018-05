"Bio" oder nicht "Bio": Siegel-Täuschungen sind ein Dauerthema. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Das Geschäft mit Gütesiegeln führt Verbraucher in die Irre. Täuschungen seien ein Dauerthema, sagte Peter Breun-Goerke von der Wettbewerbszentrale in Bad Homburg. So warben 2017 demnach etwa 13 Lebensmittelhersteller mit dem Wort "Bio", obwohl sie die Kriterien der europäischen Öko-Verordnung nicht erfüllten.



"Siegel werden gegen ein Entgelt vergeben. Das ist ein Geschäftsmodell", so Breun-Goerke. Gesetzliche Einschränkungen, wer Siegel kreieren und vergeben darf, gebe es nicht, moniert er.