EU-Parlament in Straßburg

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Zum Schutz von Verbrauchern im Internet arbeiten nationale Behörden der EU-Staaten künftig enger zusammen. Neue Regeln sollen Käufer besser absichern, wenn ein Händler in einem anderen EU-Land ansässig ist, teilte die Kommission in Brüssel mit. Dafür bekämen nationale Behörden mehr Rechte.



Die Regeln gelten in Bereichen wie Flugverkehr, Geo-Blocking oder Finanzen. Um üblen Geschäftspraktiken im Netz entgegenzutreten, dürften Behörden künftig Testkäufe durchführen und Webseiten abschalten.