Markus Beyrer, Geschäftsführer von Business Europe. Quelle: Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Europäische Unternehmen sehen die Einführung von Sammelklagen in der EU kritisch. "Es gibt keinen Grund für uns, das amerikanische Sammelklagen-System zu kopieren, in dem Ansprüche ohne Verbrauchermandat vorgebracht werden können", sagte der Geschäftsführer des Europäischen Unternehmerverbands Business Europe, Markus Beyrer, in Brüssel.



Um die Interessen geschädigter Verbraucher zu stärken, will die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag für Sammelklagen präsentieren.