Katarina Barley (SPD), Bundesministerin der Justiz. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Katarina Barley (SPD), Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz, hält den Mietpreisanstieg in Deutschland für "die neue soziale Frage". Dieses Problem betreffe "fast jeden in unserer Gesellschaft - die Familie, den Polizisten oder die Krankenschwester, die sich plötzlich in der Stadt keine Wohnung mehr leisten können", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Kommunen und Länder hätten zuletzt viele ihrer Wohnungen verkauft. Diese fehlten "jetzt als bezahlbarer Wohnraum auf dem Markt."