"Die Richtung stimmt, aber man ist auf dem halben Weg stehen geblieben", sagt Thomas Engelke, Leiter Team Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Beispiel Deckelung der Modernisierungsumlage. Um Luxussanierungen zu vermeiden, sollen Vermieter pro Jahr nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen können. Bislang waren es elf Prozent. Engelkes Verband hält sechs Prozent für ausreichend. Beispiel Kappungsgrenze. Egal wie teuer die Modernisierung war, künftig soll die Miete maximal um drei Euro pro Quadratmeter erhöht werden dürfen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hätte höchstens 1,50 bis zwei Euro für richtig gefunden. Weniger als gefordert, "aber es geht in die richtige Richtung, denn der Vermieter kann jetzt nicht einfach mehr Mieten verdoppeln", so Engelke. Durchschlagende Änderungen auf dem Wohnungsmarkt seien so aber nicht zu erwarten.