Zahlen mit dem Smartphone ist vielen nicht geheuer. Archivbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Einkäufe im Supermarkt, das Essen im Restaurant: Rein technisch könnten die Bundesbürger all das per Smartphone-App bezahlen. Doch mobiles Zahlen ist in Deutschland weit von der flächendeckenden Verbreitung entfernt.



Einer Studie der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman zufolge haben erst sieben Prozent der Verbraucher bereits mit dem Smartphone bezahlt. Auch könnten sich nur 33 Prozent der Nicht-Nutzer vorstellen, künftig mobil zu zahlen. Selbst Junge hätten wenig Vertrauen, hieß es.