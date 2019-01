Verbraucher wollen einfach und schnell informiert werden. Klaus Müller, Verbraucherzentrale

"Verbraucher wollen einfach und schnell informiert werden", sagte Müller. "Sie wollen sich zwischen verschiedenen Fertigpizzen oder Frühstückscerealien entscheiden können - welches ist das, was für sie am besten und am gesündesten ist?" Mit einer Regelung für Nutri-Score sei auch ein Flickenteppich diverser Nährwert-Logos zu vermeiden.