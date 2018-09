Außenminister Maas (SPD) vor einer Gedenktafel in Marzabotto. Quelle: Annette Reuther/dpa

Außenminister Heiko Maas hat der Opfer eines Massakers deutscher Soldaten während des Zweiten Weltkrieges in Italien gedacht. In dem Ort Marzabotto bei Bologna sprach der SPD-Politiker von "Taten, die von Deutschen begangen wurden, die uns in ihrer Grausamkeit den Atem stocken lassen".



In den letzten Septembertagen 1944 ermordeten deutsche Soldaten um den Ort Hunderte Menschen, darunter vor allem Kinder, Frauen und Alte. Das jüngste Opfer war nur einen Monat alt.