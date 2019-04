Der Attentäter von Christchurch, mutmaßlich ein 28-jähriger australischer Rechtsextremist, hatte seinen Angriff auf Muslime in zwei Moscheen per Helmkamera gefilmt und live bei Facebook übertragen. Erst nach 17 Minuten reagierte das Netzwerk. In den folgenden 24 Stunden löschte Facebook mehr als 1,5 Millionen Kopien.



Die australische Regierung fordert von den Internetgiganten mehr Einsatz, um die Verbreitung solcher Inhalte zu verhindern. Das Teilen solcher Videos zwischen einzelnen Nutzern wird mit dem neuen Gesetz nicht verboten.