Im April 2013 wollte die Frau, die rechtlich von ihrer Mutter vertreten wird, ein Bad nehmen - nach Absprache mit einer Betreuerin. Im Zuge dessen ließ die Klägerin heißes Wasser in eine mobil in der Dusche bereit gestellte Sitzbadewanne ein. Dabei wurde die Temperatur über einen Einhebelmischer geregelt. Anders als üblich war jedoch an diesem Tag das ausströmende Wasser so heiß, dass die Klägerin schwere Verbrühungen an Füßen und Unterschenkeln erlitt. Sie schaffte es nicht, sich alleine aus der Situation zu befreien, sondern erst mit Hilfe eines anderen Heimbewohners.