Yanis Varoufakis auf einer Pressekonferenz. Archivbild

Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Der ehemalige griechische Finanzminister Gianis Varoufakis will mit seiner Europawahl-Kandidatur in Deutschland nach eigenen Worten symbolisieren, dass es keinen Konflikt zwischen beiden Ländern gibt. Konflikte in der griechischen Wirtschaftskrise hätten zwei stolze Nationalitäten gegeneinander gestellt, sagte er.



Der Hauptgrund für seine Kandidatur sei, "dass Europa droht zu zerfallen". Ein Zerfall werde in ganz Europa "politische Monster" von der rechten Seite hervorbringen.