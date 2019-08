Ehemaliger FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Archivbild

Quelle: Helmut Fohringer/APA/dpa

In Österreich ist es laut Medienberichten zu einer Hausdurchsuchung beim ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gekommen. Auch das Haus von Ex-Fraktionschef Johann Gudenus (FPÖ) sei durchsucht worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien bestätigte Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit.



Strache reagierte empört: "Der gegen mich erhobene Vorwurf entbehrt jeder Grundlage und ist daher lediglich ein weiterer politischer Angriff auf meine Person", teilte er via Facebook mit.