Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergisch Gladbach mit zehn Verletzten ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Acht Bewohner und ein Mitarbeiter des Wachdienstes hätten schwere Verletzungen erlitten und seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.



Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen einen 29-jährigen Bewohner des Zimmers, in dem das Feuer ausgebrochen war, sagte ein Polizeisprecher.