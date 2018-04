Die Bundesanwaltschaft ordnete Wohnungsdurchsuchungen an. Quelle: Uli Deck/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat in mehreren Bundesländern Wohnungen von Verdächtigen durchsuchen lassen, die eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet haben sollen. Unter Verdacht stehen vier Beschuldigte in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.



Außerdem sei eine Wohnung in Thüringen durchsucht worden. Festnahmen gab es zunächst nicht. An der Aktion seien die Landeskriminalämter mit ihren jeweiligen Spezialeinsatzkommandos beteiligt.