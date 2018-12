"Ich lasse nicht zu, dass mehr als 14.000 Polizeibeamte unter den Verfehlungen einiger Kollegen leiden müssen", betonte der Innenminister. "Ich will Menschen mit solchem Gedankengut nicht in unserer Polizei haben. Deshalb werde ich auch alles in meiner Macht Stehende tun, dass diese Polizisten keinen Polizeidienst mehr verrichten werden."B euth wird sich am Mittwoch in Wiesbaden bei einer Sondersitzung des Innenausschusses im Hessischen Landtag zu den Vorwürfen äußern.