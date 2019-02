Zentrale des Arbeiter-Samariter-Bundes. Archivbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Wegen möglicher Millionen-Unterschlagungen aus einem Flüchtlingsetat ist ein leitender Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Hannover verhaftet worden. Der Mann soll fiktive Rechnungen gestellt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



Mehr als drei Millionen Euro sollen so abgerechnet worden sein, für die allerdings nie Leistungen erbracht wurden. Der ASB-Mitarbeiter bestreite die Vorwürfe und sitze in Untersuchungshaft. Ihm wurde gekündigt, wie der ASB mitteilte.