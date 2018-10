Adel al-Dschubair, saudischer Außenminister. Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Dschubair hat den Auslieferungsantrag der Türkei für die 18 im Fall Khashoggi verhafteten Verdächtigen abgelehnt. "Diese Personen sind Saudis, die Ermittlung ist in Saudi-Arabien und sie werden strafrechtlich verfolgt in Saudi Arabien", sagte al-Dschubair.



Der türkische Justizminister Abdülhamit Gül sagte, die Türkei erwarte, dass Saudi-Arabien die Auslieferung erfülle, "denn dieses abscheuliche Verbrechen hat in der Türkei stattgefunden".