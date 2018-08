Sympolbild: Ein Sprayer sprüht Graffiti. Quelle: dpa

Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige und geht bei ihnen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Den beiden Männern im Alter von 22 und 23 Jahren kamen die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur, teilte die Staatsanwaltschaft in Schwerin mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen sei zwar die Sprühfarbe nicht gefunden worden, der Tatverdacht bestehe aber aufgrund der Ermittlungsergebnisse dennoch weiter.



Am 20. Juni war bei einem Unfall in Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg ein neun Jahre alter Junge aus Syrien mit seinem Fahrrad ins Schleudern geraten und von einem Traktor erfasst worden. Er starb wenig später.